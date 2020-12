Perfect Dark, il nuovo progetto di The Initiative svelato ai Game Awards 2020 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Direttamente dai Game Awards 2020, abbiamo finalmente scoperto l'identità del progetto di The Initiative, il neonato studio Microsoft dedicato alle produzioni ad alto budget. Si tratta di Perfect Dark, nuovo capitolo (e, a quanto pare, reboot) della famosa IP Xbox. Notizia in allestimento. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Direttamente dai, abbiamo finalmente scoperto l'identità deldi The, il neonato studio Microsoft dedicato alle produzioni ad alto budget. Si tratta dicapitolo (e, a quanto pare, reboot) della famosa IP Xbox. Notizia in allestimento. Leggi altro...

