Perché il Giappone ha avuto meno contagi? La risposta potrebbe non piacere (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il confronto tra il Giappone e il resto del Mondo è impietoso e ha fatto sorgere molte domande sul web. Dall’inizio della pandemia mondiale, infatti, nel Paese nipponico sono stati registrati ‘solamente’ 172mila infezione e un numero di vittime che, paragonato all’Italia (ma anche al resto del globo), mostra delle differenze nette: 2.395 decessi. E si parla di modello Giapponese, tra leggende metropolitane e fattori educativi-culturali che hanno portato a questi numeri così bassi rispetto a quelli registrati altrove. LEGGI ANCHE > La capriola di Salvini sul vaccino anti-Covid Tra i personaggi pubblici che si sono fatti domande sul modello Giapponese c’è anche l’ex parlamentare (e co-fondatore di Fratelli d’Italia) Guido Crosetto che ha chiesto, attraverso il suo profilo Twitter, un chiarimento agli esperti. Con più del doppio della ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il confronto tra ile il resto del Mondo è impietoso e ha fatto sorgere molte domande sul web. Dall’inizio della pandemia mondiale, infatti, nel Paese nipponico sono stati registrati ‘solamente’ 172mila infezione e un numero di vittime che, paragonato all’Italia (ma anche al resto del globo), mostra delle differenze nette: 2.395 decessi. E si parla di modellose, tra leggende metropolitane e fattori educativi-culturali che hanno portato a questi numeri così bassi rispetto a quelli registrati altrove. LEGGI ANCHE > La capriola di Salvini sul vaccino anti-Covid Tra i personaggi pubblici che si sono fatti domande sul modellose c’è anche l’ex parlamentare (e co-fondatore di Fratelli d’Italia) Guido Crosetto che ha chiesto, attraverso il suo profilo Twitter, un chiarimento agli esperti. Con più del doppio della ...

