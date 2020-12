Milik, il tempo delle scelte: l’Europeo non è scontato (Di venerdì 11 dicembre 2020) Arek Milik al Napoli è fuori rosa, non è mai andato in panchina nè in campionato nè in Europa come del resto il club aveva comunicato al calciatore in sede di calciomercato. L’attaccante polacco ha totalizzato in questa stagione finora solo 337 minuti in Nazionale e soltanto due gare intere contro Bosnia e Finlandia, quando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Arekal Napoli è fuori rosa, non è mai andato in panchina nè in campionato nè in Europa come del resto il club aveva comunicato al calciatore in sede di calciomercato. L’attaccante polacco ha totalizzato in questa stagione finora solo 337 minuti in Nazionale e soltanto due gare intere contro Bosnia e Finlandia, quando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

