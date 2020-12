Maratona Telethon 2020: date e programmazione Rai e come donare quest'anno (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Nessuno si salva da solo" aprirà questa edizione della Maratona televisiva sulle reti Rai dal 12 al 19 dicembre: fino al 31 dicembre sarà possibile partecipare alla compagna donando con un SMS al 45510 o chiamando il numero solidale. Leggi su nospoiler (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Nessuno si salva da solo" apriràa edizione dellatelevisiva sulle reti Rai dal 12 al 19 dicembre: fino al 31 dicembre sarà possibile partecipare alla compagna donando con un SMS al 45510 o chiamando il numero solidale.

