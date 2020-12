Mantova | aggredisce due donne in due mesi | indiano fermato per violenza sessuale aggravata

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 11 dicembre 2020)sotto choc: un 32enneè statocon l’accusa disu due. Una brutalità perpetrata a ripetizione: e due casi sconvolgono la tranquilla città lombarda. Dueabusate. Due violenze sessuali a breve distanza una dall’altra. Due drammatiche vicende che a detta degli inquirenti porterebbero la stessa firma: quella di un32enne, ora indagato per il reato di. Non solo. Durante la perquisizione dell’appartamento in cui viveva, gli agenti hanno trovato un biglietto di sola andata per l’India: l’uomo stava per fuggire.per ...