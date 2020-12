Madre tortura e inietta candeggina alla bimba di 18 mesi: “Volevo morisse lentamente” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ezgi Korucu, una donna di 28 anni di nazionalità turca attualmente si trova sotto processo per le torture continue a cui ha sottoposto la figlia di soli 18 mesi. La donna ha ammesso tutto in seguito al suo arresto, ma la tesi dei suoi avvocati difensori apre a nuovi scenari: la donna avrebbe agito così apposta per farsi arrestare. Lesioni sulla figlia di 18 mesi, la denuncia dei medici Eylul Mira, una bambina di soli 18 mesi, ha iniziato la sua vita tra atroci sofferenze. Secondo quanto riportano le fonti estere, nel corso di questi 18 mesi sarebbe finita più volte in ospedale a causa delle lesioni causate dalla Madre, residente nel distretto di Ancivlar, a Istanbul. Viene riferito infatti che la donna avrebbe causato numerosi tagli e praticato iniezioni di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ezgi Korucu, una donna di 28 anni di nazionalità turca attualmente si trova sotto processo per le torture continue a cui ha sottoposto la figlia di soli 18. La donna ha ammesso tutto in seguito al suo arresto, ma la tesi dei suoi avvocati difensori apre a nuovi scenari: la donna avrebbe agito così apposta per farsi arrestare. Lesioni sulla figlia di 18, la denuncia dei medici Eylul Mira, una bambina di soli 18, ha iniziato la sua vita tra atroci sofferenze. Secondo quanto riportano le fonti estere, nel corso di questi 18sarebbe finita più volte in ospedale a causa delle lesioni causate d, residente nel distretto di Ancivlar, a Istanbul. Viene riferito infatti che la donna avrebbe causato numerosi tagli e praticato iniezioni di ...

Ezgi Korucu, una donna di 28 anni di nazionalità turca attualmente si trova sotto processo per le torture continue a cui ha sottoposto la figlia di soli 18 mesi. La donna ha ammesso tutto in seguito a ...

