La Gen Z ora vive su Twitch: "Lo streamer è il vero lavoro del futuro" (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ha catturato l'attenzione di decine di utenti costretti in casa dalla pandemia, ed è letteralmente esplosa durante il lockdown, rivoluzionando il mondo dell'intrattenimento sul web. Twitch, la piattaforma di live streaming in grado di rendere obsoleto perfino Youtube, funziona così: chi ha un canale non carica video editati, ma li trasmette live. Nel frattempo, in una chat, gli utenti commentano lo show in diretta, proprio come una grande platea riunita. Nel mese di marzo 2020 il numero di download della app di streaming in Italia è aumentato del 41% e il numero di visite si è assestato intorno ai 25 milioni (+25% rispetto al mese precendente): "Per la maggior parte dei creator i numeri degli spettatori sono triplicati se non quadruplicati durante il lockdown", ci racconta Roberto Lucentini, talent scout su Twitch e co-fondatore dell'agenzia Arkadia ...

