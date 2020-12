Incidente per Valerio Staffelli investito da un’auto: come sta l’inviato di Striscia la Notizia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lo storico inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, è stato investito da un taxi nel centro di Milano. Ecco le sue condizioni di salute. Valerio Staffelli investito nel centro di Milano Il noto, e molto amato dal grande pubblico, inviato di Striscia la Notizia, tg satirico di Canale 5, Valerio Staffelli è stato investito L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lo storico inviato dila, è statoda un taxi nel centro di Milano. Ecco le sue condizioni di salute.nel centro di Milano Il noto, e molto amato dal grande pubblico, inviato dila, tg satirico di Canale 5,è statoL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

emergenzavvf : Trenta anni fa un incidente aereo causò la strage nell’Istituto Salvemini a Casalecchio di Reno (BO): i… - rubio_chef : Attacco terroristico vicino a Betlemme: bus israeliano investe 7 palestinesi. 1 morto, e 6 feriti gravi. Diranno ch… - emergenzavvf : ?? #Milano, incidente stradale sulla Tangenziale Ovest, svincolo per Pavia. Tratto chiuso al traffico. Deceduta una… - WeCinema : Mistero e adrenalina: i protagonisti di #TheWilds devono lottare per la sopravvivenza. Inizia tutto con un’incident… - Saracns74 : RT @Gianmar26145917: Per #Time #BidenHarris è la persona del 2020...L'anno fa oggettivamente schifo e il duo la incarna perfettamente! Rest… -