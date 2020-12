Il suicidio assistito non più punibile in Austria dal 2022 (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Corte costituzionale Austriaca ha dichiarato incostituzionale la punibilità del suicidio assistito. Il reato è in contrasto con il diritto all’autodeterminazione, stabilisce la Corte suprema in una sentenza resa pubblica in serata. L’omicidio su richiesta resta invece vietato. La politica dovrà ora stabilire entro un anno la nuova cornice normativa, visto che il divieto del suicidio assistito sarà sospeso il primo gennaio 2022, informa l’agenzia Apa. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Corte costituzionaleca ha dichiarato incostituzionale la punibilità del. Il reato è in contrasto con il diritto all’autodeterminazione, stabilisce la Corte suprema in una sentenza resa pubblica in serata. L’omicidio su richiesta resta invece vietato. La politica dovrà ora stabilire entro un anno la nuova cornice normativa, visto che il divieto delsarà sospeso il primo gennaio, informa l’agenzia Apa.

Con una sentenza, la Corte Costituzionale austriaca ha revocato il divieto di suicidio assistito. L'attuale bando "viola il diritto di autodeterminazione", hanno stabilito i giudici, sottolineando che ...

