Gregoretti, Salvini ora fa l'istituzionale (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Non voglio vedere mosche, mosconi o vespe ronzare intorno”. Il senatore Stefano Candiani, plenipotenziario della Lega in Sicilia, è netto: domani mattina in occasione dell’udienza di Matteo Salvini a Catania per la vicenda della nave Gregoretti non ci saranno manifestazioni, comizi, dibattiti né magliette simboliche. Il Capitano, uscito dall’aula bunker del carcere di Bicocca terrà una conferenza stampa (orientativamente prevista intorno a mezzogiorno), ma ad accompagnarlo ci sarà solo il suo avvocato Giulia Bongiorno. All’udienza sono convocati gli ex ministri Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli, e il focus della conferenza verterà sulle loro dichiarazioni. Mentre Giuseppe Conte ha chiesto (e ottenuto) di venire interrogato a Roma, così saranno i pm a recarsi a Palazzo Chigi per interrogarlo. Un understatement quello dell’ex titolare del Viminale – ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Non voglio vedere mosche, mosconi o vespe ronzare intorno”. Il senatore Stefano Candiani, plenipotenziario della Lega in Sicilia, è netto: domani mattina in occasione dell’udienza di Matteoa Catania per la vicenda della navenon ci saranno manifestazioni, comizi, dibattiti né magliette simboliche. Il Capitano, uscito dall’aula bunker del carcere di Bicocca terrà una conferenza stampa (orientativamente prevista intorno a mezzogiorno), ma ad accompagnarlo ci sarà solo il suo avvocato Giulia Bongiorno. All’udienza sono convocati gli ex ministri Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli, e il focus della conferenza verterà sulle loro dichiarazioni. Mentre Giuseppe Conte ha chiesto (e ottenuto) di venire interrogato a Roma, così saranno i pm a recarsi a Palazzo Chigi per interrogarlo. Un understatement quello dell’ex titolare del Viminale – ...

LegaSalvini : CONTE NON VA A CATANIA PER IL PROCESSO SALVINI PER IL CASO GREGORETTI - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, SABATO 12 DICEMBRE MATTEO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A CATANIA PER AVER DIFESO L'ITALIA E GLI ITALIA… - ROMINA70672119 : RT @ChiodiDonatella: #GREGORETTI: #CONTE SCAPPA DAL #PROCESSO A #SALVINI Non sarà domani a #Catania come #testimone. Se i #giudici voglion… - riktroiani : RT @ChiodiDonatella: #GREGORETTI: #CONTE SCAPPA DAL #PROCESSO A #SALVINI Non sarà domani a #Catania come #testimone. Se i #giudici voglion… - monica10205388 : RT @ChiodiDonatella: #GREGORETTI: #CONTE SCAPPA DAL #PROCESSO A #SALVINI Non sarà domani a #Catania come #testimone. Se i #giudici voglion… -