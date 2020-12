Grande Fratello, le parole dell'ex concorrente su Nardi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Salvo Veneziano ha di recente pubblicato un post sui social su Filippo Nardi. Ecco le sue parole. GF Vip, Salvo Veneziano contro Filippo Nardi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) Salvo Veneziano ha di recente pubblicato un post sui social su Filippo. Ecco le sue. GF Vip, Salvo Veneziano contro Filipposu Notizie.it.

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #11dicembre 1909; il celebre Fratello #GuglielmoMarconi, grande fisico e inventore, viene insignito de… - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - loree709 : ma veramente guardate il grande fratello? ???????? - lontanissimo_ : RT @trashandrama: La finalissima che vorrei: i due protagonisti indiscussi di questo Grande Fratello. #GFVIP -