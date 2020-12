Governo, Renzi: “Sono pronto a far cadere il governo”. È un bluff?. La diretta con Peter Gomez e Martina Castigliani (Di venerdì 11 dicembre 2020) Peter Gomez e Martina Castigliani commentano le tensioni che animano il Governo nelle ore decisive per il Recovery Plan. Cosa c’è dietro alle critiche di Italia Viva?. Segui la diretta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020)commentano le tensioni che animano ilnelle ore decisive per il Recovery Plan. Cosa c’è dietro alle critiche di Italia Viva?. Segui la. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Renzi minaccia la crisi di governo anche su El Pais. Bonafede: “Irresponsabile farlo a Consiglio Ue in corso. Vuole… - PiazzapulitaLA7 : 'Anche io penso servano correzioni, ma non metto la pistola alla tempia al Governo. Renzi lamenta l'assenza di coll… - ManlioDS : Mentre #Salvini e #Meloni amoreggiano con #Ungheria e #Polonia, i paesi più ostili all'#Italia, e #Renzi minaccia d… - LoreCostanza : @BenedettaFrucci Un giorno #Renzi spiegherà perché tiene ancora in vita questo governo maledetto, anche lui sarà re… - sinistrorium : @alfredodattorre Certo che se ora vi piegate al burocraticismo che vuole il governo e lasciate che a far discorsi d… -