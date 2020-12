GFVIP, Pierpaolo Petrelli: “Elisabetta mi stoppava solo in puntata” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Diviso da Elisabetta Gregoraci solo da qualche giorno, Pierpaolo Petrelli sembra aver preso bene la separazione dalla showgirl. I due hanno avuto da subito un immediato trasporto e anche se l’ex velino ha rivelato immediatamente il suo interesse Elisabetta Gregoraci ha invece esitato affermando di vedere in Pierpaolo solo un amico speciale. Oggi Pierpaolo, lontano da Elisabetta, sembra essere più lucido. In una conversazione avuta con Cristiano Malgioglio, che a quanto pare è entrato nella casa per fare terapia ai vari inquilini, l’ex velino ha ammesso l’attrazione e l’interesse ma ha negato di essere innamorato. Ha poi aggiunto che in realtà la Gregoraci non ha mai rifiutato il suo corteggiamento, anzi durante il soggiorno insieme gli ha dato più di un segnale di gradimento: ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Diviso da Elisabetta Gregoracida qualche giorno,sembra aver preso bene la separazione dalla showgirl. I due hanno avuto da subito un immediato trasporto e anche se l’ex velino ha rivelato immediatamente il suo interesse Elisabetta Gregoraci ha invece esitato affermando di vedere inun amico speciale. Oggi, lontano da Elisabetta, sembra essere più lucido. In una conversazione avuta con Cristiano Malgioglio, che a quanto pare è entrato nella casa per fare terapia ai vari inquilini, l’ex velino ha ammesso l’attrazione e l’interesse ma ha negato di essere innamorato. Ha poi aggiunto che in realtà la Gregoraci non ha mai rifiutato il suo corteggiamento, anzi durante il soggiorno insieme gli ha dato più di un segnale di gradimento: ...

