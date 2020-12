GF Vip 5, Pupo rivela: «Ho avuto un’infatuazione per un ragazzo» (Di sabato 12 dicembre 2020) Pupo Durante la puntata di stasera del Grande Fratello Vip, Pupo si è lasciato andare ad una inaspettata rivelazione sul suo passato. Si parla del rapporto tra Tommaso e Francesco e della difficoltà, spesso, nella società di oggi, nel concepire un’amicizia tra una persona omosessuale ed una eterosessuale. L’opinionista, che nell’immaginario comune è visto come un Casanova, spiazzando tutti confessa anzitutto che in passato ha avuto un’infatuazione verso un uomo: “Io ho avuto tante donne ma mi presi un’infatuazione molto forte, un amore per un ragazzo, Riccardo, che faceva il fonico”. “Quel Riccardo ero io”, scherza dalla casa di Cinecittà Malgioglio, intanto Pupo continua il suo ‘racconto’, sottolineando come il rapporto speciale ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 12 dicembre 2020)Durante la puntata di stasera del Grande Fratello Vip,si è lasciato andare ad una inaspettatazione sul suo passato. Si parla del rapporto tra Tommaso e Francesco e della difficoltà, spesso, nella società di oggi, nel concepire un’amicizia tra una persona omosessuale ed una eterosessuale. L’opinionista, che nell’immaginario comune è visto come un Casanova, spiazzando tutti confessa anzitutto che in passato haverso un uomo: “Io hotante donne ma mi presimolto forte, un amore per un, Riccardo, che faceva il fonico”. “Quel Riccardo ero io”, scherza dalla casa di Cinecittà Malgioglio, intantocontinua il suo ‘racconto’, sottolineando come il rapporto speciale ...

DSpettacolo : Rivelazione choc di Pupo al GF Vip che ha confessato nel corso della diretta con Alfonso Signorini di aver avuto un… - ChiccoseDOC : “GFVIP 5”: IL FACCIA A FACCIA SENZA AFFONDO, NELLA “CASA”, TRA STEFANIA ORLANDO E PATRIZIA DE BLANCK, POI ALLO SCON… - GossipItalia3 : GF Vip, Pupo: «Mi infatuai di un fonico, scrissi anche una canzone per lui» #gossipitalianews - infoitcultura : GF Vip, Patrizia De Blanck sbotta contro Pupo: “Ti do un calcio in cu*o” - infoitcultura : GF Vip, Pupo sgancia la bomba in diretta: “Mi sono innamorato di un uomo” -