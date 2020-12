Finale X Factor 2020, vince Casadilego. Alessandro Cattelan commosso: «È la mia ultima puntata» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Finale X Factor 2020, vince Casadilego. Alessandro Cattelan commosso: «E’ la mia ultima puntata». All’ultimo scontro Casadilego ha avuto la meglio sui Little Pieces of Marmelade proponendo Vittoria, il brano originale scritto appositamente per lei da Mara Sattei. La giovane diciassettenne Elisa Coclite, in arte Casadilego, vince la quattordicesima edizione di X Factor 2020, il talent show di Sky prodotto da Fremantle, in onda su Sky Uno, in simulcast su TV8 e NOW TV. La Finale di #XF2020 ha totalizzato 10.600.000 voti (rispetto ai 5 milioni della scorsa edizione). Una Finale che ha un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 11 dicembre 2020): «E’ la mia». All’ultimo scontroha avuto la meglio sui Little Pieces of Marmelade proponendo Vittoria, il brano originale scritto appositamente per lei da Mara Sattei. La giovane diciassettenne Elisa Coclite, in artela quattordicesima edizione di X, il talent show di Sky prodotto da Fremantle, in onda su Sky Uno, in simulcast su TV8 e NOW TV. Ladi #XFha totalizzato 10.600.000 voti (rispetto ai 5 milioni della scorsa edizione). Unache ha un ...

