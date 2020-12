Esame farsa Suarez, l’esaminatore: «Il B1 è stato un voto un po’ stirato. Mai parlato con la Juve» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si torna a parlare del caso Suarez e dell’Esame “farsa” di Perugia: ecco le dichiarazioni del professor Rocca, esaminatore dell’attaccante Lorenzo Rocca, esaminatore di Suarez a Perugia, parla a La Repubblica del possibile coinvolgimento della Juventus. Le sue parole. Juve – «Non ho subito pressioni dalla Juventus per promuoverlo e non ho mai parlato con nessuno del club bianconero, né con Paratici né con altri. Le allusioni di Simone Olivieri su future convenzioni con la Juve? Dovete chiederlo a lui, è lui che lo diceva. C’è un’intercettazione in cui Olivieri mi parla di possibili future collaborazioni con la Juve, io neanche gli rispondo. Secondo me ha avuto un peso la fede calcistica dei vertici ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si torna a parlare del casoe dell’” di Perugia: ecco le dichiarazioni del professor Rocca, esaminatore dell’attaccante Lorenzo Rocca, esaminatore dia Perugia, parla a La Repubblica del possibile coinvolgimento dellantus. Le sue parole.– «Non ho subito pressioni dallantus per promuoverlo e non ho maicon nessuno del club bianconero, né con Paratici né con altri. Le allusioni di Simone Olivieri su future convenzioni con la? Dovete chiederlo a lui, è lui che lo diceva. C’è un’intercettazione in cui Olivieri mi parla di possibili future collaborazioni con la, io neanche gli rispondo. Secondo me ha avuto un peso la fede calcistica dei vertici ...

