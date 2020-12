Diritti umani, la celebrazione tra inerzia e ipocrisia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ieri si è celebrata la giornata mondiale dei Diritti umani. Senza dubbio si è celebrata sulla carta, in quanto concretamente siamo davvero lontani dal raggiungimento di tali Diritti. Molte le battaglie, ma siamo molto lontani dalla meta in quanto milioni di persone vivono ancora in stato di disagio socio-economico, nella povertà più assoluta, quasi non fossero esseri umani, ma scarto sociale. Donne e uomini vivono disparità sociali che li rendono diseguali rispetto al resto dell'umanità. In molte parti del mondo non tutti possono accedere alle cure mediche necessarie, solo i ricchi hanno la possibilità di curarsi nel modo migliore. Vi sono popoli soggiogati dalla dittatura, in cui viene negato alla persona il diritto alla manifestazione del proprio pensiero. Senza andare troppo lontano, in Italia ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ieri si è celebrata la giornata mondiale dei. Senza dubbio si è celebrata sulla carta, in quanto concretamente siamo davvero lontani dal raggiungimento di tali. Molte le battaglie, ma siamo molto lontani dalla meta in quanto milioni di persone vivono ancora in stato di disagio socio-economico, nella povertà più assoluta, quasi non fossero esseri, ma scarto sociale. Donne e uomini vivono disparità sociali che li rendono diseguali rispetto al resto dell'tà. In molte parti del mondo non tutti possono accedere alle cure mediche necessarie, solo i ricchi hanno la possibilità di curarsi nel modo migliore. Vi sono popoli soggiogati dalla dittatura, in cui viene negato alla persona il diritto alla manifestazione del proprio pensiero. Senza andare troppo lontano, in Italia ...

