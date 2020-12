De Zerbi: “Non siamo brillanti ma contro il Benevento non era semplice” (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFirenze – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Roberto De Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Sassuolo dopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Prestazione – Non stiamo benissimo, siamo in sofferenza sotto tutti i punti di vista. Ci stiamo aggrappando con le unghie alle alte posizione. Nel primo tempo siamo comunque migliorati rispetto alle ultime uscite. Nel calcio ci sta di non essere brillantissimi, torneremo a esserlo perché stiamo crescendo e perché stano tornando giocatori importanti. Il fatto di esserci mentalmente per una squadra come la nostra è determinante. Attacco – Djuricic ha fatto bene con le sue caratteristiche, a lui non ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFirenze – Al termine della sfida di campionatoil, Roberto Deha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Sassuolo dopo la garai giallorossi di Filippo Inzaghi. Prestazione – Non stiamo benissimo,in sofferenza sotto tutti i punti di vista. Ci stiamo aggrappando con le unghie alle alte posizione. Nel primo tempocomunque migliorati rispetto alle ultime uscite. Nel calcio ci sta di non esseressimi, torneremo a esserlo perché stiamo crescendo e perché stano tornando giocatori importanti. Il fatto di esserci mentalmente per una squadra come la nostra è determinante. Attacco – Djuricic ha fatto bene con le sue caratteristiche, a lui non ...

