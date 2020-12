Covid, ok all’idrossiclorochina dal Consiglio di Stato. Ma io avevo già imparato a non sprecare nulla (Di venerdì 11 dicembre 2020) Grazie all’Avv. Erich Grimaldi e soprattutto a valenti colleghi clinici come il prof. Cavanna, il dr. Mangiagalli di Milano e molti altri, tra i quali il sottoscritto, la III Sezione del Consiglio di Stato in data 10 dicembre 2020 ha accolto, in sede cautelare, il nostro ricorso e ha sospeso la nota del 22 luglio scorso di Aifa che vietava la prescrizione off label dell’idrossiclorochina per la lotta al Covid-19. “La perdurante incertezza circa l’efficacia terapeutica dell’idrossiclorochina, ammessa dalla stessa Aifa a giustificazione dell’ulteriore valutazione in studi clinici randomizzati – si legge nell’ordinanza – non è ragione sufficiente sul piano giuridico a giustificare l’irragionevole sospensione del suo utilizzo sul territorio nazionale”. Nel dicembre del 1980, all’indomani del terremoto irpino, ero il più giovane ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Grazie all’Avv. Erich Grimaldi e soprattutto a valenti colleghi clinici come il prof. Cavanna, il dr. Mangiagalli di Milano e molti altri, tra i quali il sottoscritto, la III Sezione deldiin data 10 dicembre 2020 ha accolto, in sede cautelare, il nostro ricorso e ha sospeso la nota del 22 luglio scorso di Aifa che vietava la prescrizione off label dell’idrossiclorochina per la lotta al-19. “La perdurante incertezza circa l’efficacia terapeutica dell’idrossiclorochina, ammessa dalla stessa Aifa a giustificazione dell’ulteriore valutazione in studi clinici randomizzati – si legge nell’ordinanza – non è ragione sufficiente sul piano giuridico a giustificare l’irragionevole sospensione del suo utilizzo sul territorio nazionale”. Nel dicembre del 1980, all’indomani del terremoto irpino, ero il più giovane ...

HuffPostItalia : Consiglio di Stato: 'Sì all’uso dell’idrossiclorochina per cura Covid' - Diego_Bruno80 : RT @byoblu: Il Consiglio di Stato ha detto sì all’uso dell’idrossiclorochina come terapia contro il Covid-19. La III Sezione ha accolto, in… - sano_scettico : RT @byoblu: Il Consiglio di Stato ha detto sì all’uso dell’idrossiclorochina come terapia contro il Covid-19. La III Sezione ha accolto, in… - 69Nique : RT @MarciasAgostino: Colpo di scena! Il Consiglio di Stato ha detto SÌ all’#idrossiclorochina per la cura del #COVID purché sia prescritta… - personaraujo : @lordivan22 Covid, via libera all'idrossiclorochina: 'Irragionevole vietarne l'uso' il Consiglio di Stato accoglie… -