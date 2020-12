Coronavirus | il monitoraggio dell’Iss Rezza | «Nessun rilassamento L’incidenza contagi ancora troppo alta»

Leggi su open.online

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La bozza deldell’Istituto Superiore di Sanità sui dati Covid-19 in Italia confermaun indice Rt al di sotto dell’1. Il valore medio calcolato sui casi sintomatici, nel periodo che va dal 18 novembre al 1 dicembre si registra intorno allo 0,82. Un numero al di sotto della soglia dell’1 che il report osserva in 20 Regioni. Ricoveri in diminuzione ma alto impatto su strutture sanitarie Buone notizie anche sul fronte dei ricoveri. Il numero di persone in terapia intensiva è in calo, passato da quota 3.663 il primo di dicembre a quota 3.345 l’8 dello stesso mese. Situazione analoga anche per i ricoveri ordinari: l’1 dicembre erano 32.811 contro i 30.081 dell’8 dicembre. Il report registra per 16 Regioni un dato non incoraggiante per la capacità di assistenza delle strutture sanitarie a disposizione. Il sovraccarico delle ...