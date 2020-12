Conte: 'Spostamenti tra Comuni? Decida il Parlamento' | Consiglio di Stato: sì all'uso dell'idrossiclorochina per la cura del Covid (Di venerdì 11 dicembre 2020) commenta Contagi, tamponi e ricoveri: tutti i numeri Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 leggi dopo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 dicembre 2020) commenta Contagi, tamponi e ricoveri: tutti i numeri Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 leggi dopo ...

NicolaPorro : I nostri sovrani ci “permettono” (forse) gli spostamenti tra Comuni a #Natale. Ma non basta per scagionarli ??… - NicolaPorro : ?? Scrivi #Recovery e leggi debito, i giornaloni ignorano la legge ad personam di #Conte, i sudditi gioiscono per gl… - fattoquotidiano : Natale, Conte a Bruxelles: “Deroghe a limiti spostamenti? Parlamento è sovrano. Ma attenzione al rischio terza onda… - ros_raff : RT @ultimenotizie: #Conte: '#spostamenti tra Comuni? Se il Parlamento, assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre eccezioni su… - AlienoGrigio17 : @GiuseppeConteIT: 'Spostamenti tra Comuni? Ok, ma decide il Parlamento sovrano'.'Il lupo perde il pelo ma non il vi… -