Conte e le voci su una crisi di governo: la sua reazione (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alfie Borromeo Sulle voci su una possibile crisi di governo, Conte ha detto: "Io ho la piena responsabilità e consapevolezza di questo incarico e sono pienamente edotto del fatto che andrò avanti con la fiducia di ogni forza di maggioranza e di tutte le forze complessivamente". E poi: "Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ci confronteremo con le singole forze politiche e poi collettivamente. Cercheremo di capire che fondamento hanno questo critiche e che istanze rappresentano. Il Paese merita risposte". Ancora Conte: "Ieri il senatore Salvini mi ha inviato un messaggio, mi ha chiesto disponibilità al confronto, io gli ho detto come già in altre occasione che il tavolo di confronto del governo con l'opposizione resta sempre aperto. Ci confronteremo con la Lega e con le ...

