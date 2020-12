BCE punta a soluzione paneuropea su pagamenti al dettaglio (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Approvato dalla Banca centrale europea un aggiornamento della strategia dell’Eurosistema per i pagamenti al dettaglio. La fininalità – secondo quanto riferisce il Consiglio direttivo della Bce – è assicurare che l’offerta di servizi di pagamento all’avanguardia sia rispondente alle esigenze dei soggetti interessati a livello europeo e che le soluzioni di pagamento al dettaglio europee siano sicure ed efficienti per tutta la collettività. L’obiettivo primario della strategia – si legge in un comunicato pubblicato all’indomani della riunione del Consiglio Bce e contenete elementi aggiuntivi rispetto alle decisioni di politica monetaria – è sostenere lo sviluppo di una soluzione paneuropea per i pagamenti presso i punti di interazione. La Bce punta, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Approvato dalla Banca centrale europea un aggiornamento della strategia dell’Eurosistema per ial. La fininalità – secondo quanto riferisce il Consiglio direttivo della Bce – è assicurare che l’offerta di servizi di pagamento all’avanguardia sia rispondente alle esigenze dei soggetti interessati a livello europeo e che le soluzioni di pagamento aleuropee siano sicure ed efficienti per tutta la collettività. L’obiettivo primario della strategia – si legge in un comunicato pubblicato all’indomani della riunione del Consiglio Bce e contenete elementi aggiuntivi rispetto alle decisioni di politica monetaria – è sostenere lo sviluppo di unaper ipresso i punti di interazione. La Bce, ...

