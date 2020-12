Arriva il 'tampone sospeso' a Palermo per chi non può pagarselo (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Come il caffè sospeso a Napoli, che consente al prossimo cliente in un bar di poterne godere senza pagarlo, Arriva il "tampone sospeso" a Palermo. Si tratta di un'iniziativa di beneficenza rivolta a persone meno abbienti per ricevere un test Covid-19 in maniera totalmente gratuita, in modalità drive-in al Policlinico Paolo Giaccone. Il tampone potrà essere richiesto da utenti con Isee inferiore a 8 mila euro. Il suggerimento dell'iniziativa, spiega l'ospedale, proviene da un utente, che preferisce rimanere anonimo: dopo aver fruito del servizio ‘tamponi drive-in clinics' erogato dall'Unità di Staff Risk Management e Qualità, ha deciso di offrire una somma per consentire di erogare test tamponi agli utenti meno fortunati. "L'iniziativa di beneficenza proseguirà comunque – ... Leggi su agi (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Come il caffèa Napoli, che consente al prossimo cliente in un bar di poterne godere senza pagarlo,il "" a. Si tratta di un'iniziativa di beneficenza rivolta a persone meno abbienti per ricevere un test Covid-19 in maniera totalmente gratuita, in modalità drive-in al Policlinico Paolo Giaccone. Ilpotrà essere richiesto da utenti con Isee inferiore a 8 mila euro. Il suggerimento dell'iniziativa, spiega l'ospedale, proviene da un utente, che preferisce rimanere anonimo: dopo aver fruito del servizio ‘tamponi drive-in clinics' erogato dall'Unità di Staff Risk Management e Qualità, ha deciso di offrire una somma per consentire di erogare test tamponi agli utenti meno fortunati. "L'iniziativa di beneficenza proseguirà comunque – ...

