Albania, polizia uccide 25enne: accese proteste e dimissioni di un ministro (Di venerdì 11 dicembre 2020) È successo in Albania: un agente di polizia ha ucciso un ragazzo di 25 anni che non si è fermato all’alt. Sono conseguentemente esplose numerose proteste: da 48 ore i manifestanti riempiono le strade. Il ministro dell’Interno si è dimesso. In Albania la polizia ha ucciso un 25enne che non si è fermato all’alt A Tirana, in Albania, lo scorso martedì, un giovane di 25 anni, Klodjan Rasha, è stato freddato dalla polizia nei pressi della propria abitazione. Un agente, nel tentativo di far rispettare il coprifuoco per contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus, gli ha imposto di fermarsi; il ragazzo, però, non ha eseguito l’ordine. Il poliziotto, quindi, convinto che fosse armato, ha aperto il fuoco, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) È successo in: un agente diha ucciso un ragazzo di 25 anni che non si è fermato all’alt. Sono conseguentemente esplose numerose: da 48 ore i manifestanti riempiono le strade. Ildell’Interno si è dimesso. Inlaha ucciso unche non si è fermato all’alt A Tirana, in, lo scorso martedì, un giovane di 25 anni, Klodjan Rasha, è stato freddato dallanei pressi della propria abitazione. Un agente, nel tentativo di far rispettare il coprifuoco per contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus, gli ha imposto di fermarsi; il ragazzo, però, non ha eseguito l’ordine. Il poliziotto, quindi, convinto che fosse armato, ha aperto il fuoco, ...

RaiNews : Dopo le proteste di massa in Albania - Pino__Merola : Albania, polizia uccide 25enne: scontri a Tirana, si dimette Ministro - vocidicitta : Nuovo articolo: Albania, 25enne ucciso dalla polizia: scontri per le strade di Tirana - LEOREDBARON : RT @Infoaut: ALBANIA: LA POLIZIA UCCIDE UN 25ENNE DURANTE IL COPRIFUOCO. DURI SCONTRI A TIRANA - Giusepp94144040 : incidenti in Albania per la morte di un cittadino ucciso dalla polizia,per aver violato il coprifuoco anti covid. -