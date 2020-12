X Factor 2020 | la finale incorona Casadilego Blind è già disco d’oro ma arriva terzo

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Emma e- Xall’appuntamento con la. E qui su DavideMaggio.it scatta l’ultimo liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco della Sky Wifi Arena, fino alla proclamazione del vincitore. X: la diretta minuto per minuto della21.20: “E’ l’inizio della fine”. Così Cattelan dà ufficialmente il via alla puntata conclusiva di X. Sul palco i concorrenti eliminati nelle scorse puntate accennano i loro inediti. 21.26: Il conduttorein studio e annuncia i quattro finalisti e i giudici, che raggiungono subito il tavolo. Poi ...