X Factor 2020 ha il suo vincitore | Casadilego trionfa con la canzone Vittoria Classifica finale e premio

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo Sofia Tornambene la scorsa annata, anche Xha il suo. Anzi la sua vincitrice. È infatti la cantantead aver vinto la quattordicesima edizione italiana del noto talent show, la cui festa, l’ultima attesissima puntata condotta da Alessandro Cattelan, è andata in onda ieri sera, giovedì 10 dicembre, in diretta tv, sia su Sky Uno che su Tv8. Xha il suocon la. Ecco la, cantante che ha 17 anni d’età, viene dalla provincia di Teramo e il cui vero nome è Elisa Coclite, è risultata la nuova vincitrice del ...

Casadilego ha vinto l'edizione 2020 di X Factor. Sul 'podio' i Little Pieces of Marmelade e Blind. Cattelan: "Lascio il programma".Questa sera si sono spente le luci su X Factor 2020 e la finale di oggi ha chiuso definitivamente una delle edizioni più seguite e commentate di sempre. Grande soddisfazione a co ...