Vincitore X Factor 2020: Blind e Casadilego, è testa a testa secondo gli scommettitori (Di giovedì 10 dicembre 2020) E’ ormai giunto il gran finale di questo viaggio in compagnia di X Factor 2020, il talent show musicale targato Sky e che questa sera, giovedì 10 dicembre, incoronerà il Vincitore assoluto. I concorrenti rimasti in gara per la finale di X Factor 2020 sono quattro, uno per ciascun giudice: Casadilego per Hell Raton, N.A.I.P.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 10 dicembre 2020) E’ ormai giunto il gran finale di questo viaggio in compagnia di X, il talent show musicale targato Sky e che questa sera, giovedì 10 dicembre, incoronerà ilassoluto. I concorrenti rimasti in gara per la finale di Xsono quattro, uno per ciascun giudice:per Hell Raton, N.A.I.P.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Vincitore #XF2020: #Blind e #Casadilego, è testa a testa secondo gli scommettitori - megamodo : Grande attesa per scoprire stasera su Sky, in simulcast su TV8 e NOW TV chi sarà il vincitore di X Factor 2020, lo… - soundsblogit : X Factor 2020, chi sarà il vincitore? Le previsioni in attesa della finale - MiaZeldaMoe : @Ivan__soli prossimo vincitore di X Factor - zazoomblog : Il vincitore di X Factor 2020 è certo sin dalle audizioni ma potrebbe esserci un colpo di scena - #vincitore… -