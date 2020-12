“Un Grido Contro La Paura” è il nuovo singolo di Matteo Greco!

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Da venerdì 11 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica “Unla, ildiGreco. “Unlaè una canzone manifesto, un’invocazione alla fortuna, rassegnazione ma allo stesso tempo voglia di andare avanti, che descrive le città deserte e il caos sociale e mediatico dovuto al lockdown. Scritta di getto in una sola notte, alla vigilia del secondo lockdown, mantiene un arrangiamento pop in cui emergono le chitarre acustiche stoppate che insieme ai violini creano un’atmosfera unica. Spiega l’artista a proposito del suoinedito: «Ho scritto questa canzone dopo l’ultima serata live, prima del lockdown. Prima di ripartire, la propriataria del ...