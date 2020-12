Ultime Notizie Roma del 10-12-2020 ore 19:10 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il premier Giuseppe Conte avrebbe aperto una riflessione sull’opportunità di allargare le possibilità di spostamento tra comuni a Natale di divieto di uscire dal comune in cui ci si trova è previsto il 25 e 23 dicembre e primo gennaio riflessione aperta da Conte potrebbe portare quindi a modificare il decreto legge sul covid pure ad un aggiornamento con un’interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che Giusti lo spostamento il premier partecipa oggi e domani al vertice del Consiglio Europeo chiamato a dare il via libera il recovery Fund con l’Ungheria e la Polonia che dicono di essere ad un passo dall’accordo è il commissario Ue all’economia gentile invito all’Italia concentrarsi sulle priorità e sui meccanismi attuativi che deve indicare ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il premier Giuseppe Conte avrebbe aperto una riflessione sull’opportunità di allargare le possibilità di spostamento tra comuni a Natale di divieto di uscire dal comune in cui ci si trova è previsto il 25 e 23 dicembre e primo gennaio riflessione aperta da Conte potrebbe portare quindi a modificare il decreto legge sul covid pure ad un aggiornamento con un’interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che Giusti lo spostamento il premier partecipa oggi e domani al vertice del Consiglio Europeo chiamato a dare il via libera il recovery Fund con l’Ungheria e la Polonia che dicono di essere ad un passo dall’accordo è il commissario Ue all’economia gentile invito all’Italia concentrarsi sulle priorità e sui meccanismi attuativi che deve indicare ...

