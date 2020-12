Testo di Solo di Sofia Tornambene | l’eleganza dell’elettro-pop

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020)disegna la rottura della giovanissima artista col passato. Vincitrice dell’edizione 2019 di X Factor, ci aveva abituati a schianti acustici con i 3 singoli precedenti Tra L’Asfalto E Le Nuvole, Finali Imprevisti e Fiori Viola e oggiritorna con un singolo dal taglio elettro-pop, una veste inedita per la sua arte eppure un ottimo contenitore per il suo talento.diracconta la tensione di trovarsi di fronte a una scelta: cedere alle tentazioni o mantenere il controllo? Per questo il brano si presenta con un ritmo trascinante, una vera e propria seduzione sonora che ci sfiora appena, audace nella scelta del falsetto continuo dal quale le parole delsi percepiscono a malapena. Non un difetto, ...