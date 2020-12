Spostamenti a Natale, il governo ci ripensa: saranno consentiti, provvedimento in arrivo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Potrebbe esserci un ripensamento sulla questione Spostamenti tra i comuni durante i giorni di Natale. Il premier Conte, infatti, starebbe riflettendo sulla possibilità di rivedere lo stop in particolare i piccoli comuni – nelle giornate del 25 e 26 dicembre e quella del 1° gennaio. La firma potrebbe arrivare nelle prossime ore a seguito delle richieste di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Potrebbe esserci unmento sulla questionetra i comuni durante i giorni di. Il premier Conte, infatti, starebbe riflettendo sulla possibilità di rivedere lo stop in particolare i piccoli comuni – nelle giornate del 25 e 26 dicembre e quella del 1° gennaio. La firma potrebbe arrivare nelle prossime ore a seguito delle richieste di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Corriere : ??Il governo ha deciso che a Natale si potrà uscire dal proprio Comune: il provvedimento è in arrivo - Agenzia_Ansa : #Dpcm di #Natale, ecco le #faq del #governo, cosa si potrà fare e cosa no. Consentiti gli #spostamenti nelle second… - Corriere : Spostamenti tra Comuni a Natale e Capodanno: saranno consentiti. In arrivo il provvedimento - fontanabuona : Al vaglio dietrofront del Governo sugli spostamenti a Natale - CiaoKarol : Vietati spostamenti tra comuni a Natale Conte ci ripensa? Ecco tutte le novità -