Salvini in tribunale a Catania, Conte non si presenta: "Chi andrà da lui a Roma", trattamento di favore? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Matteo Salvini sarà regolarmente in aula al tribunale di Catania, dove è atteso insieme a Giuseppe Conte e agli ex ministri Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. L'udienza è fissata per il 12 dicembre alle 9.30, all'interno dell'aula Bunker Bicocca: la vicenda nasce dalla famosa decisione del segretario leghista, all'epoca ministro dell'Interno, di bloccare nel luglio 2019 la nave Gregoretti, non autorizzando lo sbarco di oltre 130 immigrati per diversi giorni. A meno di 48 ore dall'udienza si apprende che il premier Conte non volerà a Catania per essere sentito su questo caso, bensì sarà il Gup Nunzio Sarpietro a venire a Roma prossimamente per ascoltarlo in qualità di testimone. Fonti di governo citate dall'Adnkronos hanno svelato che la data della trasferta ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Matteosarà regolarmente in aula aldi, dove è atteso insieme a Giuseppee agli ex ministri Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. L'udienza è fissata per il 12 dicembre alle 9.30, all'interno dell'aula Bunker Bicocca: la vicenda nasce dalla famosa decisione del segretario leghista, all'epoca ministro dell'Interno, di bloccare nel luglio 2019 la nave Gregoretti, non autorizzando lo sbarco di oltre 130 immigrati per diversi giorni. A meno di 48 ore dall'udienza si apprende che il premiernon volerà aper essere sentito su questo caso, bensì sarà il Gup Nunzio Sarpietro a venire aprossimamente per ascoltarlo in qualità di testimone. Fonti di governo citate dall'Adnkronos hanno svelato che la data della trasferta ...

