Robinho condannato anche in Appello a 9 anni per stupro di gruppo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alla fine i giudici della prima sezione della corte d'Appello di Milano hanno confermano la condanna per Robson de Souza Santos, in arte Robinho, ex attaccante del Milan, a nove anni di carcere per ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alla fine i giudici della prima sezione della corte d'di Milano hanno confermano la condanna per Robson de Souza Santos, in arte, ex attaccante del Milan, a novedi carcere per ...

JimDebaser : Robinho condannato per violenza sessuale. E chi ce lo ha portato ??? - sportface2016 : #Robinho condannato a 9 anni di carcere per stupro - StefanoSabati17 : Robinho: condannato per stupro, appello conferma 9 anni - globalistIT : - sportli26181512 : Robinho, confermati 9 anni di carcere per violenza sessuale: L'ex calciatore del Milan condannato dalla Corte d'app… -