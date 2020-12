Pioli: “Siamo bravi a dimenticare in fretta le vittorie. Hauge? Può crescere ancora” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky nel dopopartita. Ha commentato così il successo contro lo Sparta Praga: “Hauge? Può crescere ancora, ha molta qualità e siamo soddisfatti della sua prestazione. La sua qualità migliore? È l’uno contro uno. Sprigiona più velocità quando ha la palla rispetto a quando non ce l’ha. Deve imparare ad andare in profondità, cercare di andare oltre il difensore, perché predilige la palla addosso. E deve stare più dentro partita, prestando più attenzione anche in fase difensiva. Ha grandi qualità, è stato bravo il club a prendere un ragazzo così interessante“. Sul momento della squadra si è espresso così: “Ho sempre avuto fiducia nei miei giocatori, questa squadra ha qualità, è gruppo unito, c’è positività e fiducia. Siamo bravi a preparare le partite e a giocarle al massimo, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 dicembre 2020) Stefano, allenatore del Milan, ha parlato a Sky nel dopopartita. Ha commentato così il successo contro lo Sparta Praga: “? Puòancora, ha molta qualità e siamo soddisfatti della sua prestazione. La sua qualità migliore? È l’uno contro uno. Sprigiona più velocità quando ha la palla rispetto a quando non ce l’ha. Deve imparare ad andare in profondità, cercare di andare oltre il difensore, perché predilige la palla addosso. E deve stare più dentro partita, prestando più attenzione anche in fase difensiva. Ha grandi qualità, è stato bravo il club a prendere un ragazzo così interessante“. Sul momento della squadra si è espresso così: “Ho sempre avuto fiducia nei miei giocatori, questa squadra ha qualità, è gruppo unito, c’è positività e fiducia. Siamoa preparare le partite e a giocarle al massimo, ...

