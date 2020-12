Patto per lo sviluppo: approvata la progettazione esecutiva del piano di forestazione (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Con decreto presidenziale n. 304 del 9 Dicembre 2020, la Provincia di Caserta ha approvato la progettazione esecutiva del piano di forestazione anno 2020, nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Campania FSC 2014-2020. Il progetto fa riferimento a lavori da eseguire in amministrazione diretta a mezzo O.T.I. – II° stralcio, per un importo complessivo di euro 450.700,00, a valere sui fondi regionali. “Anche in questo particolare e delicato momento storico che stiamo vivendo – ha dichiarato Giorgio Magliocca, Presidente della Provincia di Caserta – proseguiamo con la massima attenzione nella politica di salvaguardia e tutela del patrimonio boschivo del territorio provinciale attraverso un programma di interventi specifici che prevedono una ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Con decreto presidenziale n. 304 del 9 Dicembre 2020, la Provincia di Caserta ha approvato ladeldianno 2020, nell’ambito delper lodella Campania FSC 2014-2020. Il progetto fa riferimento a lavori da eseguire in amministrazione diretta a mezzo O.T.I. – II° stralcio, per un importo complessivo di euro 450.700,00, a valere sui fondi regionali. “Anche in questo particolare e delicato momento storico che stiamo vivendo – ha dichiarato Giorgio Magliocca, Presidente della Provincia di Caserta – proseguiamo con la massima attenzione nella politica di salvaguardia e tutela del patrimonio boschivo del territorio provinciale attraverso un programma di interventi specifici che prevedono una ...

