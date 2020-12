Pablito, quando il campione ha talento anche fuori dal campo – Il commento (Di giovedì 10 dicembre 2020) La scomparsa di Paolo Rossi a pochi giorni di distanza da quella di un altro grande campione come Diego Armando Maradona impone qualche riflessione sull’impatto che hanno avuto questi talenti irripetibili sulla vita di milioni di persone. Non c’è dubbio sul paragone calcistico: Diego ha fatto parte di una categoria diversa, irraggiungibile a tutti gli altri calciatori, salvo pochissime eccezioni. Pablito è stato un grande attaccante, uno dei migliori del nostro calcio, ma non possedeva il tocco quasi divino che fuoriusciva dai piedi del Pibe de Oro. Ma campioni di questa portata hanno due vite: quella dentro il campo di calcio, caratterizzata dai goal, gli assist, gli scudetti e i trofei, e quella fuori e dopo il calcio, fatta di comportamenti, esempi e valori che trasmettono figure dotate di un ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) La scomparsa di Paolo Rossi a pochi giorni di distanza da quella di un altro grandecome Diego Armando Maradona impone qualche riflessione sull’impatto che hanno avuto questi talenti irripetibili sulla vita di milioni di persone. Non c’è dubbio sul paragone calcistico: Diego ha fatto parte di una categoria diversa, irraggiungibile a tutti gli altri calciatori, salvo pochissime eccezioni.è stato un grande attaccante, uno dei migliori del nostro calcio, ma non possedeva il tocco quasi divino cheusciva dai piedi del Pibe de Oro. Ma campioni di questa portata hanno due vite: quella dentro ildi calcio, caratterizzata dai goal, gli assist, gli scudetti e i trofei, e quellae dopo il calcio, fatta di comportamenti, esempi e valori che trasmettono figure dotate di un ...

