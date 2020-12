Ora la mozzarella di Gioia del Colle è Dop: via libera dell'Ue al riconoscimento (Di giovedì 10 dicembre 2020) Via libera dell'Unione europea alla mozzarella di Gioia del Colle dop . È stato pubblicato oggi, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il regolamento di esecuzione recante l'iscrizione del prodotto pugliese nel registro Ue delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche ... Leggi su agrifoodtoday (Di giovedì 10 dicembre 2020) Via'Unione europea alladideldop . È stato pubblicato oggi, nella Gazzetta Ufficiale'Unione europea il regolamento di esecuzione recante l'iscrizione del prodotto pugliese nel registro Uee denominazioni di origine protetta ee indicazioni geografiche ...

