baffi_francesco : Recovery Fund: la cancelliera Merkel convince le sovraniste Polonia e Ungheria a ritornare sui propri passi. I tede… - TodayEuropa : #Attualità #Network Merkel convince tutti: via libera al Recovery fund - CarmineDiNardo3 : Caro Augias,lei ha tutta la nostra stima ma sa bene che Orban e Kaczynski devono solo essere cacciati fuori dalla U… -

Ultime Notizie dalla rete : Merkel convince

EuropaToday

Sbloccata l'impasse sul veto di Polonia e Ungheria. A quanto si apprende, le sanzioni in caso di violazioni dello stato di diritto, alla base del "no" di Varsavia e Budapest, saranno rinviate di due a ...Il premier britannico Boris Johnson ha detto che resta ancora molto da fare per arrivare a un accordo commerciale post-Brexit con l'Unione europea e che Bruxelles sta insistendo su alcune condizioni c ...