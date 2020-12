Live Napoli-Real Sociedad 1-0 Lozano calcia fuori in contropiede

(Di giovedì 10 dicembre 2020) «Voglio vedere un grande». Rino Gattuso è pronto alla prima (e decisiva) sfida allo stadio Diego Armando Maradona contro la. In palio c?è la...

welikeduel : Rivedi #propagandalive: @SergioStaino, Kay Rush, Valerio Aprea, Andrea Pennacchi, Memo Remigi, Fabio Celenza, Feder… - MondoNapoli : LIVE - Inizia il secondo tempo di Napoli-Real Sociedad - - _SiGonfiaLaRete : ??#NapoliRealSociedad | Fine primo tempo #UEL ?? 34' Zielinski #ForzaNapoliSempre - SkySport : Napoli-Real Sociedad 1-0 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - Notiziedi_it : Live Napoli-Real Sociedad 0-0 Tiro di Bakayoko, esterno della rete -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

La Real Sociedad prova il tutto per tutto: gli spagnoli hanno iniziato questo secondo tempo a mille e sono in forcing costante sulla difesa del Napoli. Gli spagnoli hanno avuto, però, solo un’occasion ...«Voglio vedere un grande Napoli». Rino Gattuso è pronto alla prima (e decisiva) sfida allo stadio Diego Armando Maradona contro la Real Sociedad. In palio c’è ...