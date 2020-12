Lapo Elkann: “Io minacciato di morte dopo il tweet sui gruppi fascisti” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lapo Elkann ha ricevuto “minacce di morte e insulti fascisti” dopo che lunedì sera, durante la messa in onda dell’ultima puntata di Report, aveva pubblicato un tweet in cui dichiarava che “È tempo di sciogliere tutte le organizzazioni fasciste ed estremiste subito. Vergogna”. È stato lui stesso ad annunciarlo, sempre su Twitter, pubblicando anche le foto di alcune delle minacce che gli sono state rivolte. “Lunedì sera guardando Report su Rai3 ho fatto un tweet per dire che i gruppi fascisti vanno sciolti e lo ribadisco – ha spiegato Lapo Elkann -. Fin da subito ho iniziato a ricevere qui minacce di morte e insulti fascisti. I miei legali nelle prossime ore sporgeranno denuncia alla autorità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020)ha ricevuto “minacce die insultiche lunedì sera, durante la messa in onda dell’ultima puntata di Report, aveva pubblicato unin cui dichiarava che “È tempo di sciogliere tutte le organizzazioni fasciste ed estremiste subito. Vergogna”. È stato lui stesso ad annunciarlo, sempre su Twitter, pubblicando anche le foto di alcune delle minacce che gli sono state rivolte. “Lunedì sera guardando Report su Rai3 ho fatto unper dire che ifascisti vanno sciolti e lo ribadisco – ha spiegato-. Fin da subito ho iniziato a ricevere qui minacce die insulti fascisti. I miei legali nelle prossime ore sporgeranno denuncia alla autorità ...

Affaritaliani : Vede arrivare la polizia e butta la droga. Lapo Elkann, indagato per spaccio - Corriere : Lapo Elkann è stato fermato il 12 settembre tra Portofino e Santa Margherita. Due volte - repubblica : Torino, minacce di morte a Lapo Elkann dopo il suo tweet 'Non c'è spazio per razzisti e fascisti' - paceinguerra : RT @Agenzia_Ansa: Minacce di morte a #LapoElkann dopo il tweet sui gruppi fascisti. 'I miei legali sporgeranno denuncia alle autorità giud… - FQMagazineit : Lapo Elkann: “Io minacciato di morte dopo il tweet sui gruppi fascisti” -