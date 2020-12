Il più atteso aggiornamento WhatsApp di fine 2020: un carrello per iPhone e Android (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nuova funzionalità in arrivo con aggiornamento WhatsApp che rivoluzionerà completamente l’app di messaggistica più famosa al mondo. A breve sarà infatti disponibile un carrello su WhatsApp per iPhone, Samsung e Huawei che permetterà agli utenti di fare acquisti in modo rapido e semplice. E’ in arrivo un aggiornamento dell’app che spalanca le porte verso il mondo del marketing, con cui andremo oltre le nuove regole del 2021, di cui vi abbiamo parlato di recente. Grazie infatti a questo carrello di WhatsApp le diverse aziende potranno inviare tramite messaggio i propri cataloghi ai potenziali clienti e quest’ultimi poter inserire all’interno del carrello i prodotti che potrebbero acquistare. Verso il nuovo aggiornamento ... Leggi su bufale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nuova funzionalità in arrivo conche rivoluzionerà completamente l’app di messaggistica più famosa al mondo. A breve sarà infatti disponibile unsuper, Samsung e Huawei che permetterà agli utenti di fare acquisti in modo rapido e semplice. E’ in arrivo undell’app che spalanca le porte verso il mondo del marketing, con cui andremo oltre le nuove regole del 2021, di cui vi abbiamo parlato di recente. Grazie infatti a questodile diverse aziende potranno inviare tramite messaggio i propri cataloghi ai potenziali clienti e quest’ultimi poter inserire all’interno deli prodotti che potrebbero acquistare. Verso il nuovo...

romanewseu : 22' - GOOOOOOOOOOOOOL ROMA! Segna #Milanese! All'esordio dal 1' l'uomo più atteso! Il classe 2002 al centro dell'ar… - BeatriceBella16 : + a Nascari. La tresca tra Sara e Cinaglia era un momento molto atteso che poteva rendere tutto molto più intrigant… - SettenewsWeb : Con il passaggio in “fascia gialla” della regione Lombardia, provvedimento atteso per domani, venerdì 11 dicembre e… - Streetfashionf : È arrivato il periodo più atteso dell’anno e Intimissimi ci racconta come trascorrerlo in famiglia con uno spot in… - salteditions : Oggi è uscito #Cyberpunk2077 , il gioco più atteso della stagione (c'è pure #KeanuReeves) e destinato a divenater u… -

Ultime Notizie dalla rete : più atteso La Corvette più cara di sempre è una L88 Convertible del 1967 autoblog.it