Ignazio di Loyola: vedere con la vista dell’immaginazione (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nell’ordinamento scolastico dei collegi gesuiti, secondo quanto stabilito nel 1616 nella celebre Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu, tra gli esercizi da assegnare dal professore di retorica agli studenti si suggerisce, oltre ad altre prove più consuete, di parafrasi o di imitazione di passi diversi di poeti e oratori; o di trasposizione da uno ad altro metro di uno scelto componimento, eccetera; si suggerisce, dicevo, il compito di «elaborare una descrizione, ad esempio, di giardini, templi, di una tempesta e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nell’ordinamento scolastico dei collegi gesuiti, secondo quanto stabilito nel 1616 nella celebre Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu, tra gli esercizi da assegnare dal professore di retorica agli studenti si suggerisce, oltre ad altre prove più consuete, di parafrasi o di imitazione di passi diversi di poeti e oratori; o di trasposizione da uno ad altro metro di uno scelto componimento, eccetera; si suggerisce, dicevo, il compito di «elaborare una descrizione, ad esempio, di giardini, templi, di una tempesta e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Patrizia_DAgost : RT @IstitutoMassimo: Per quanto tu possa amare molto Maria Santissima, Ella ti amerà sempre molto di più. Sant' Ignazio di Loyola #gesuitie… - civcatt : RT @FilippoCarmigna: Il Natale con Ignazio di Loyola, lettore della «Vita Christi» by Enrico Cattaneo - FilippoCarmigna : Il Natale con Ignazio di Loyola, lettore della «Vita Christi» by Enrico Cattaneo - lutasmi : Chiesa di Sant'Ignazio de Loyola >>> Capella Sistina - ematr_86 : @coe Paul Henrik Spaak (25.01.1899 - 31.07.1972) 25.01 Conversion of St Paul 31.07 St Ignazio di Loyola, Father of… -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Loyola Ignazio di Loyola: vedere con la vista dell'immaginazione | il manifesto Il Manifesto Ignazio di Loyola: vedere con la vista dell’immaginazione

Nell’ordinamento scolastico dei collegi gesuiti, secondo quanto stabilito nel 1616 nella celebre Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu, tra gli esercizi da assegnare dal professore di retor ...

Oggi si festeggia la Beata Vergine Maria di Loreto

A Loreto (Ancona) la casa ha solo tre pareti originali: negli scavi fatti a Nazareth è infatti emerso che la casa era appoggiata a una grotta ...

Nell’ordinamento scolastico dei collegi gesuiti, secondo quanto stabilito nel 1616 nella celebre Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu, tra gli esercizi da assegnare dal professore di retor ...A Loreto (Ancona) la casa ha solo tre pareti originali: negli scavi fatti a Nazareth è infatti emerso che la casa era appoggiata a una grotta ...