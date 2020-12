Grande Fratello Vip, la puntata del 31 dicembre «sarà un veglione di Capodanno con ospiti e cantanti». Niente eliminazioni, nomination e discussioni (Di giovedì 10 dicembre 2020) Signorini - GF Vip 5 (US Endemol Shine) “sarà un veglione di Capodanno“. Alfonso Signorini definisce così lo speciale appuntamento con il Grande Fratello Vip la sera del 31 dicembre, in diretta su Canale 5 al posto – e con buona pace – di Federica Panicucci, che avrebbe dovuto condurre il tradizionale Capodanno in Musica, poi cancellato. Nessun concerto di fine anno, dunque, ma spazio al GF Vip con una puntata anomala: non ci saranno eliminazioni né nomination, Niente faccia a faccia, discussioni o qualche ‘resa dei conti’. Insomma, nulla di quanto è andato in onda finora. La notte di San Silvestro sarà unicamente una festa per intrattenere e divertire il pubblico ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Signorini - GF Vip 5 (US Endemol Shine) “undi“. Alfonso Signorini definisce così lo speciale appuntamento con ilVip la sera del 31, in diretta su Canale 5 al posto – e con buona pace – di Federica Panicucci, che avrebbe dovuto condurre il tradizionalein Musica, poi cancellato. Nessun concerto di fine anno, dunque, ma spazio al GF Vip con unaanomala: non ci sarannonéfaccia a faccia,o qualche ‘resa dei conti’. Insomma, nulla di quanto è andato in onda finora. La notte di San Silvestrounicamente una festa per intrattenere e divertire il pubblico ...

redazioneiene : Abbiamo fatto piangere Matilde Brandi! Il suo sogno di incontrare Tom Cruise si è trasformato in un incubo con tant… - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - Soleluna790210 : Quest anno è il grande fratello (di Tommaso) delle DONNE,vere protagoniste assolute di tutta questa edizione....tra… - blublu39 : RT @valeeetorree: Considerata la palese uscita di Stefania Orlando il mio grande fratello finisce domani sera #gfvip -