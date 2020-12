Galaxy S21 | S21 Plus ed S21 Ultra saranno lanciati il 14 gennaio rumors

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Samsung India conferma quanto si vocifera in rete già da un paio di settimane,S21, S21ed S21il 14. Non ci sono ancora conferme ufficiali che sia effettivamente questa la data di lancio sia a livello locale che globale per cui, al momento, è da prendere con un pizzico di scetticismo. Altre conferme però sono arrivate da fonti di SamMobile, Android Authority e Android Police. SerieS21: probabili specifiche tecniche e le altre notizie trapelate La serieS21 sarà lanciata il 142021 Lo shop online di Samsung India ha pubblicato i tre top di gamma dell’azienda sudcoreana con tanto di preordini con spedizione dal 142021. È questa la data, per ...