Flash News del 10 Dicembre 2020 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un altro lutto nel mondo del calcio, si è spento nella notte a 64 anni il grande Paolo Rossi, giocatore amato in tutto il mondo. Protagonista del Mondiale Spagna dell'82 Rossi è stato Campione del Mondo e Pallone D'Oro. Conquistò anche due scudetti e quattro coppe con la Juventus di Trapattoni. Ma si fece conoscere al grande pubblico giocando a Vicenza, nel Lanerossi dal 1976 al 79, città che oggi lo piange a cui il Campione è sempre rimasto molto legato e si terrà proprio a Vicenza, secondo le volontà di Rossi, il funerale, questo sabato; Omicidio Regeni: la Procura di Roma chiude le indagini. Verso il processo quattro uomini delle forze di sicurezza egiziana. Il ricercatore Friulano è stato seviziato per giorni prima di essere ucciso; Nella giornata dei diritti umani, il Capo dello Stato sottolinea la minaccia della pandemia. Emergenza sanitaria genera ulteriori rischi di ...

Il nuovo progetto fedeltà ha l’obiettivo di trasformare tutte le occasioni di incontro con la clientela in un momento gratificante e di fidelizzazione attraverso attività adrenaliniche e di intratteni ...

È boom di vendite per i nuovi Redmi Note 9: un milione in due settimane

Il trio recentemente presentato dal sotto brand di Xiaomi ha letteralmente conquistato il mercato cinese. Gli smartphone della serie Redmi Note 9 sono andati a ruba e in pochi giorni hanno raggiunto i ...

