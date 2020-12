Flash mob degli ambulanti con richiesta al Prefetto | “Vogliamo tornare a lavorare”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –mob davanti al palazzo del Governo da parteoperatoridel commercio. I manifestanti chiedono al Governo i ristori per il blocco delle attività che le misure antipandemia hanno provocato e chiedono di potera lavorare. I rappresentanti dei circa 120che danno vita al mercato del sabato mattina, sotto varie bandiere tricolori, hanno chiesto alla Prefettura di intercedere presso l’amministrazione comunale del capoluogo per il blocco del pagamento della Tosap. I manifestanti non hanno polemizzato con il Sindaco o con l’Assessore comunale al commercio, ma comunque hanno chiesto solidarietà e impegno concreto per il futuro. Cosimo Marinazzi, rappresentante della Confesercenti di Benevento, ha sottolineato: “Chiediamo di non ...