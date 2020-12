Facebook Messenger down | la chat del social network non funziona

tizonthegreat : @janjanjanrishqt Messenger lang ba o pati Facebook???? - tallleehooo : @johnrhobie Yes po. Down po si Facebook, messenger and si IG.?? - MeteoWeb_eu : #facebookdown, messenger non funziona: numerose segnalazioni da tutto il mondo - QUINNTES_ : oh so facebook messenger is down KSJSHSHS - gigigiyal : New issue, facebook messenger hahahahahahahahaha -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Messenger

Ma com’è stato il 2020 dell’Italia su Facebook? Potrebbe anche importare poco in virtù ... il distanziamento sociale sfruttando piattaforme di messaggistica come Messenger e Whatsapp, raddoppiando i ...Da questa mattina gli utenti della popolare applicazione di messaggistica Facebook Messenger sono in crisi. La piattaforma, costola del più noto social network a livello planetario, ha smesso di funzi ...Hang out anytime, anywhere—Messenger makes it easy and fun to stay close to your favorite peopleMessenger. Mi piace: 11.095.470 · 33.825 persone ne parlano. Messenger from Facebook helps you stay close with those who matter most, from anywhere and on any device.Resta in contatto in qualsiasi momento grazie alla nostra app per le comunicazioni all-in-one gratuita* con funzioni illimitate per messaggi di testo, messaggi vocali, videochiamate classiche e di gruppo. Sincronizza facilmente i messaggi e i contatti sul tuo telefono Android e connettiti con chi vuoi, ovunque ti trovi. NOVITÀ! MESSAGGI E CHIAMATE DA UN'APP ALL'ALTRA Connettiti con i tuoi ...