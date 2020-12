Daredevil | Charlie Cox guest-star del terzo capitolo di Spider-Man?

(Di giovedì 10 dicembre 2020)Cox dovrebbe tornare nei panni di Matt Murdoch nelal cinema di. Nei giorni scorsi il nomeè circolato spesso online per una serie di questioni legate al personaggio e alla sua integrazione nell’universo cinematografico/streaming della Marvel. Spesso si ricorda che quando la serie è stata cancellata da Netflix, quest’ultima ha detto he probabilmente il personaggio avrebbe continuato a vivere in progetti Marvel e pare che all’interno del colosso dei fumetti americano, si stia pensando di iniziare proprio dal prossimo film di. Secondo il sito americano Murphy’s Multiverse,Cox, che ha interpretatonelle tre stagioni su ...

Dopo il ritorno di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus e i contatti con Toby Maguire, Andrew Garfield, Kirsten Dunst ed Emma Stone, il prossimo film sull'Uomo Ragno potrebbe arricchirsi di un'altra guest star di eccezione.