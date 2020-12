Covid, sì a spostamenti tra Comuni tra Natale e Capodanno: Conte pronto a modificare norma (Di giovedì 10 dicembre 2020) . Pressing da centrodestra e parte maggioranza Il premier Giuseppe Conte ha aperto all’opportunità di modificare la norma che impedisce a spostarsi tra Comuni a Natale. Lo ha fatto sapere l’Ansa che lo ha appreso da fonti parlamentari. Attualmente il divieto L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 10 dicembre 2020) . Pressing da centrodestra e parte maggioranza Il premier Giuseppeha aperto all’opportunità dilache impedisce a spostarsi tra. Lo ha fatto sapere l’Ansa che lo ha appreso da fonti parlamentari. Attualmente il divieto L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Il premier Conte sta riaprendo a una riflessione sugli spostamenti tra comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Covid. Speranza conferma il suo no a deroghe per gli spostamenti a Natale. E sul Recovery: “9 mld non sono sufficienti, scelta da rivedere”

Il Ministro della Salute questa sera a ‘Porta a Porta’ ribadisce la sua “linea di rigore e prudenza” in vista delle feste e conferma il suo niet a possibili deroghe agli spostamenti imposti dal Dpcm p ...

Il premier Conte sta riaprendo a una riflessione sugli spostamenti tra comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno.Il Ministro della Salute questa sera a ‘Porta a Porta’ ribadisce la sua “linea di rigore e prudenza” in vista delle feste e conferma il suo niet a possibili deroghe agli spostamenti imposti dal Dpcm p ...